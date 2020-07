Atalanta Brescia, monologo nerazzurro: la banda del Gasp cerca quota 100 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Atalanta Brescia, monologo nerazzurro: la banda del Gasp cerca la quota 100, manca pochissimo alla terza cifra Una macchina da gol. L’Atalanta non si ferma praticamente mai, nemmeno contro un Brescia alle corde: sei gol in totale, ennesima goleada di stagione e un record che ormai è alla portata della squadra di Gasperini. La squadra orobica vuole arrivare a 100 gol, per incorniciare l’ennesima stagione ma soprattutto per esprimere quel calcio che ha annichilito il Brescia in un derby senza storia. Ennesimo monologo – Non è la prima volta che la squadra di Gasperini rifila un numero simile di gol alla squadra avversario: ... Leggi su calcionews24

