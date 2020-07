Associazione camorristica ed estorsione, revocato il divieto di dimora in Campania per una 48enne (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Il Giudice delle indagini preliminari, Dott. Marcopido, presso il Tribunale di Napoli, accogliendo l’istanza dell’Avv. Vittorio Fucci Junior, ha revocato la misura cautelare del divieto di dimora in Campania nei confronti di Testa Giovanna, di anni 48, di Montesarchio. Come si ricorderà il Testa era stato destinatario insieme a nove persone, tra Montesarchio, Airola, Moiano e San Marco Evangelista, di misura cautelare disposta dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Dott. Marcopido, perché ritenuto presuntivamente responsabile del reato di Associazione camorristica e di estorsione aggravata dal metodo mafioso, che avrebbe perpetrato in concorso con ... Leggi su anteprima24

ArchitettoMacri : @Federica989111 Intanto la sua famiglia è senza fratello e nipote. ARRESTATI PER ASSOCIAZIONE CAMORRISTICA. QUANDO… - PropagandaRigh1 : @marcopink73 Gay Pride Immigrazione clandestina Associazione camorristica Che vita di merda - vittorio_poli : @Kor_One_ ARRESTARE LA CIRINNA’ per appoggio esterno in associazione mafiosa e camorristica.. l’unica famiglia in cui crede -

Ultime Notizie dalla rete : Associazione camorristica La santificazione del narcotrafficante Diabolik: in vendita le sue magliette "per beneficenza" L'Espresso La santificazione del narcotrafficante Diabolik: in vendita le sue magliette "per beneficenza"

Adesso è il turno di una maglietta, quella di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli. In vendita da pochi giorni per beneficienza e volontà della sua famiglia, la t-shirt è dedicata alla memoria del narcotraf ...

Appalti e clan dei Casalesi. Scarcerati i due imprenditori

Casal di Principe / Villa di Briano – Scarcerati i due imprenditori Pezzella Raffaele 55 anni e Iorio Tullio 46 anni. Entrambi arrestati due settimane fa in un’operazione dei carabinieri del Ros nell’ ...

Adesso è il turno di una maglietta, quella di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli. In vendita da pochi giorni per beneficienza e volontà della sua famiglia, la t-shirt è dedicata alla memoria del narcotraf ...Casal di Principe / Villa di Briano – Scarcerati i due imprenditori Pezzella Raffaele 55 anni e Iorio Tullio 46 anni. Entrambi arrestati due settimane fa in un’operazione dei carabinieri del Ros nell’ ...