Assetto Corsa Competizione – Rilasciato il nuovo DLC GT4 Pack su PC! (Di mercoledì 15 luglio 2020) Assetto Corsa Competizione, il simulatore GT racing definitivo creato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, dedicato al Campionato Ufficiale GT World Challenge e disponibile su PC Steam, PlayStation 4 e Xbox One, oggi arricchisce ulteriormente i suoi contenuti di gioco grazie al rilascio del DLC GT4 Pack, ora disponibile su Steam a un prezzo di €19,99. Il DLC GT4 Pack arriverà anche per le versioni console durante l’autunno. Assetto Corsa Competizione: DLC GT4 Pack Il DLC GT4 Pack DLC per Assetto Corsa Competizione aggiunge 11 nuove auto, riprodotte con la massima precisione, dalla ... Leggi su gamerbrain

Assetto Corsa Competizione, il simulatore GT racing definitivo creato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, dedicato al Campionato Ufficiale GT World Challenge e disponibile su PC Steam, ...

