Aspi: Di Battista, 'controllo Stato saltato con Draghi direttore generale Tesoro' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Una stoccata contro Mario Draghi, proprio nei giorni in cui fa discutere l'incontro dell'ex numero uno della Bce con Luigi Di Maio. In un passaggio del video in cui commenta l'intesa su Aspi che sembra aver evitato la revoca, Alessandro Di Battista riserva una stilettata anche a Draghi. Su Aspi, dice, "ho apprezzato molto le parole di Conte molto nette. Sono contento, attendo di vedere concretizzato l'accordo su Autostrade. Sono contento del ritorno di questo bene allo Stato, un controllo saltato con la falsa sinistra di Prodi e dei D'Alema, con Draghi direttore generale del Tesoro". Leggi su iltempo

Adnkronos : #Aspi, stoccata #DiBattista a #Draghi - TV7Benevento : Aspi: Di Battista, 'controllo Stato saltato con Draghi direttore generale Tesoro'... - amperrino : RT @amperrino: Aspi, gioia Di Maio e Di Battista'Finalmente, schiaffo ai Benetton' - amperrino : Aspi, gioia Di Maio e Di Battista'Finalmente, schiaffo ai Benetton' -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Battista **Aspi: Di Battista, Salvini vomitevole, pavido e livoroso** Fortune Italia Aspi: Di Battista, 'controllo Stato saltato con Draghi direttore generale Tesoro'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Una stoccata contro Mario Draghi, proprio nei giorni in cui fa discutere l'incontro dell'ex numero uno della Bce con Luigi Di Maio. In un passaggio del video in cui comment ...

Autostrade, accordo all'alba. Stato primo azionista, Benetton diluiti

Roma, 15 luglio 2020 - Su Autostrade l'accordo è stato raggiunto all'alba, dopo una riunione durata oltre 6 ore a palazzo Chigi. I Benetton usciranno gradualmente da Autostrade e sarà Cassa depositi e ...

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Una stoccata contro Mario Draghi, proprio nei giorni in cui fa discutere l'incontro dell'ex numero uno della Bce con Luigi Di Maio. In un passaggio del video in cui comment ...Roma, 15 luglio 2020 - Su Autostrade l'accordo è stato raggiunto all'alba, dopo una riunione durata oltre 6 ore a palazzo Chigi. I Benetton usciranno gradualmente da Autostrade e sarà Cassa depositi e ...