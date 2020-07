Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di martedì 14 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quale è stato il programma più seguito della prima serata di ieri? Scopri tutti i numeri degli Ascolti tv di amrtedì 14 luglio grazie a un diverente video. Torna su Canale Cinque All together now con Michelle Hunziker e J Ax, mentre su Rete Quattro è andato il onda il classico della risata Il ragazzo … L'articolo Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di martedì 14 luglio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

italiaserait : Ascolti TV 14 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 14 luglio 2020: The Resident, Cartabianca, All Toghether Now, Chicago PD, dati Auditel e share - FcInterNewsit : Ascolti tv, un milione di spettatori per Inter-Torino. Share del 5% - Loreneo10 : @GiusCandela che Liorni 'funzioni' non è vero; basti confrontare gli ascolti delle ultime 2 edizioni con quelle pre… -