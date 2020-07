Ascolti tv, dati Auditel martedì 14 luglio: testa a testa tra The Resident e All Together Now (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ascolti in calo per tutte le generaliste nella prima serata di martedì 14 luglio. Su Rai1 The Resident la seconda stagione della serie medical Usa ha conquistato una media tra il primo e il secondo episodio del 10,0% per 1 milione 818mila telespettatori. Su Canale 5 All Together Now – La Supersfida, in onda dalle 21.26 alle 25.12, ha raccolto davanti al video 1.632.000 spettatori pari all’11.4% di share. Ascolti tv prime time Rai3, Carta Bianca: 1.361.000 spettatori, share 7,73%. Rete 4, il film Il ragazzo di campagna: 1.335.000 spettatori, share 7%. Italia 1, Chicago PD: 1.202.000 spettatori, share 6,52%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 976.000 spettatori pari al 4.9% di share. La7, In onda – Focus: 654.000 spettatori, share 3,46%. Ascolti tv, ... Leggi su tvzap.kataweb

