Arresto clamoroso: chi c'è dietro l'arrivo in Italia dei bengalesi contagiati (Di mercoledì 15 luglio 2020) Cercava di fuggire in India mascherato con un burqa il proprietario di un ospedale privato di Dacca (Bangladesh) accusato di rilasciare falsi certificati di negatività al Covid 19. L'uomo, come riporta la Bbc, è stato fermato al confine mentre cercava di passare la frontiera. Mohammad Shahed, questo il nome del direttore del Regent Hospital, è stato fermato in un villaggio remoto nel distretto sudoccidentale di Satkhira, vicino al confine con l'India. Stava tentando di passare la frontiera. Nascosto sotto un burqa, secondo la Bbc. Per la polizia, era in fuga da quando il 7 luglio era stato chiuso l'ospedale, più di mille le false certificazioni rilasciate. Nove persone dello staff erano già finite in manette dopo un'indagine da cui erano saltati fuori almeno 6.000 ... Leggi su liberoquotidiano

