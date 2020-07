Arisa, il retroscena: “Rutto, scoreggio e amo il sole”. La reazione dei follower [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arisa spiazza con un post inedito su Instagram L’ultimo post che Rosalba Pippa, alias Arisa ha condiviso sul suo profilo Instagram ha scatenato una serie di reazioni da parte di coloro che la seguono sul noto social network. “Rutto, scoreggio e amo il sole”, è questa la clamorosa frase che l’ex giudice di X Factor ha accompagnato uno scatto che la mostra in un campo di girasoli. In pochissimo tempo la FOTO in questione ha fatto il pienone di mi piace e di centinaia di commenti. Nonostante non sia un linguaggio consono ad una ragazza raffinata, gran parte dei follower hanno legittimato il post: “L’artista può tutto…”. Chi conosce l’artista sa perfettamente non è nuova azioni provocatorie e la sua spontaneità è ben ... Leggi su kontrokultura

