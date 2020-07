Arcuri: "Riaprire in sicurezza la scuola è il primo grande atto di ripresa" (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - "Nei giorni scorsi abbiamo fatto il bando pubblico accelerato affinché tutto il personale docente e non, possa fare il test sierologico prima della riapertura delle scuole che devono avvenire in sicurezza". Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture necessarie a far fronte all'emergenza Covid 19, intervenuto a Uno Mattina Estate, su Rai1. "E'un obiettivo molto importante - ha spiegato Arcuri - questo vuol dire fare test a chi frequenta i plessi, dare mascherine gratuite a studenti e personale con la nostra produzione. Vuol dire abbassare il livello di preoccupazione dei genitori e dei ragazzi. La riapertura delle scuole deve essere il primo e grande atto della normalità e della ... Leggi su agi

ObiettivoN : Dopo la nomina di Arcuri a commissario per l’emergenza scolastica, De Luca apre alla possibilità di riaprire le scu… - infoitinterno : Arcuri: 'Per riaprire le scuole 2 milioni di test, nuovi banchi e 10 milioni di mascherine' - OGGIRIO : @repubblica ... per chiuderci ancora in casa fare i suoi intrallazzi perché Arcuri e' stato messo lì apposta. Cinqu… - momentosera : «Dieci milioni di mascherine per le scuole». Questa uno dei punti della strategia per riaprire le scuole e battere… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri Riaprire Arcuri: "Riaprire in sicurezza la scuola è il primo grande atto di ripresa" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Arcuri: "Riaprire in sicurezza la scuola è il primo grande atto di ripresa"

AGI - "Nei giorni scorsi abbiamo fatto il bando pubblico accelerato affinché tutto il personale docente e non, possa fare il test sierologico prima della riapertura delle scuole che devono avvenire in ...

A settembre tre milioni di nuovi banchi. Il super appalto per le scuole

Nei prossimi giorni in commissario Domenico Arcuri pubblicherà i dettagli di quella che sarà ... entro un mese e mezzo tutti i banchi necessari a destinazione: le scuole riaprono il primo settembre ed ...

AGI - "Nei giorni scorsi abbiamo fatto il bando pubblico accelerato affinché tutto il personale docente e non, possa fare il test sierologico prima della riapertura delle scuole che devono avvenire in ...Nei prossimi giorni in commissario Domenico Arcuri pubblicherà i dettagli di quella che sarà ... entro un mese e mezzo tutti i banchi necessari a destinazione: le scuole riaprono il primo settembre ed ...