Apple, tribunale Ue annulla richiesta da 13 miliardi di Bruxelles (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bruxelles, 15 lug. (AdnKronos) - Il tribunale Ue ha annullato la decisione della Commissione Europea riguardante i "State sicuri che una singola sentenza non scoraggerà il nostro impegno sulla questione" della giusta tassazione dei profitti realizzati nell'Ue, "al contrario", commenta il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni. "Il problema che le grandi multinazionali devono pagare la loro giusta quota di tasse è reso ancora più chiaro dalla sentenza di oggi" del tribunale Ue, dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis, in videoconferenza stampa a Bruxelles. "Studieremo attentamente la sentenza e rifletteremo sui possibili prossimi passi. C'è una questione fondamentale di equità fiscale. Come può essere considerata equo, se ... Leggi su liberoquotidiano

Corriere : Tasse con lo sconto in Irlanda, il Tribunale Ue annulla la multa da 13 miliardi ad Apple - sole24ore : Apple, Tribunale Ue annulla decisione Commissione antitrust: non provato vantaggio fiscale - classcnbc : #Apple: tribunale UE annulla multa da 13 mld decisa dall’Antitrust UE nel 2016. Apple avrebbe dovuto restituire la… - Aldo_Carta : Apple e le tasse con lo sconto in Irlanda: tribunale Ue annulla la multa da 13 miliardi @corriere - via_portami : RT @giuslit: La UE? Un nido di paradisi fiscali. Protetti dall'Unione Monetaria. Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che ch… -