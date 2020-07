Apple: tribunale Ue annulla maxi rimborso da 13 miliardi all'Irlanda (Di mercoledì 15 luglio 2020) Apple e Irlanda battono Bruxelles. Questa mattina infatti il tribunale dell'Unione Europea ha annullato la decisione dell'antitrust, che nel 2016 aveva intimato all'azienda guidata da Tim Cook di ... Leggi su tg.la7

Vittoria, dunque, per Apple nella battaglia giudiziaria sui presunti vantaggi fiscali ottenuti dal governo irlandese per una cifra record di 13 miliardi di dollari, che l’antitrust di Bruxelles chiede ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 lug - Apple plaude alla decisione del Tribunale Ue che ha bocciato la decisione comunitaria con la quale si chiedeva all'Irlanda di farsi restituire da ...