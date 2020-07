Apple sconfigge Bruxelles: annullati i rimborsi da 13 miliardi in Irlanda (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione delle Commissione Ue sui “tax ruling” irlandesi a favore di Apple che chiedeva all’azienda di Cupertino di rimborsare all’Irlanda 13 miliardi di benefici fiscali. “Il Tribunale annulla la decisione in questione perché la Commissione non è riuscita a dimostrare in modo giuridicamente adeguato l’esistenza di un vantaggio anticoncorrenziale ai sensi dell’Articolo 107″, si legge nella sentenza.Secondo il Tribunale, “la Commissione ha sbagliato a dichiarare che la Apple ha avuto un vantaggio selettivo e quindi, per estensione, un aiuto di Stato”. Bruxelles “ha concluso erroneamente” che le autorità fiscali irlandesi “hanno dato ad ... Leggi su huffingtonpost

Per la Commissione, che aveva chiesto all'Irlanda di farsi restituire 13 miliardi di euro da Apple per il mancato pagamento delle imposte, si tratta di una clamorosa sconfitta.

