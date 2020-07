Apple esulta: «Ringraziamo il Tribunale Ue» (Di mercoledì 15 luglio 2020) «Questo caso non riguardava l'ammontare delle tasse che paghiamo, ma dove siamo tenuti a pagarle» afferma la società Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Apple esulta: «Ringraziamo il Tribunale Ue» #apple #ue #tribunale #commissione #tasse #taxruling - EuropeNthecity : RT @marcobreso: Il ministero delle Finanze irlandese esulta per la sentenza del Tribunale Ue: Apple non dovrà versare 13 miliardi nelle cas… - diego_bxl : RT @marcobreso: Il ministero delle Finanze irlandese esulta per la sentenza del Tribunale Ue: Apple non dovrà versare 13 miliardi nelle cas… - marcoregni : RT @marcobreso: Il ministero delle Finanze irlandese esulta per la sentenza del Tribunale Ue: Apple non dovrà versare 13 miliardi nelle cas… - giacoomoconso : RT @marcobreso: Il ministero delle Finanze irlandese esulta per la sentenza del Tribunale Ue: Apple non dovrà versare 13 miliardi nelle cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple esulta Apple non deve restituire 13 miliardi di euro, la Commissione UE non ha dimostrato i vantaggi anti-concorrenziali EuNews Roma, un’astronave bianca sul tetto del palazzo Apple al Corso

Un'astronave bianca è planata nel cuore del centro, nel quadrilatero tra palazzo Chigi, piazza San Silvestro e a un passo dalla Galleria Colonna. Tubi, cemento, vetrate e nuove cubature che ospiterann ...

Saldi estivi, la partenza anticipata al 20 luglio: esulta la Confesercenti

La terza commissione del consiglio regionale della Campania, presieduta da Nicola Marrazzo, ha comunicato l'approvazione della mozione che richiedeva l’anticipo dei saldi estivi al 20 luglio anziché ...

Un'astronave bianca è planata nel cuore del centro, nel quadrilatero tra palazzo Chigi, piazza San Silvestro e a un passo dalla Galleria Colonna. Tubi, cemento, vetrate e nuove cubature che ospiterann ...La terza commissione del consiglio regionale della Campania, presieduta da Nicola Marrazzo, ha comunicato l'approvazione della mozione che richiedeva l’anticipo dei saldi estivi al 20 luglio anziché ...