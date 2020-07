Apple esentasse, Tribunale dell’Ue boccia Bruxelles (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Corte di Giustizia Europea ha inferto un duro colpo alla strategia della Commissione Europea contro la concorrenza fiscale sleale fra gli stati membri. A seguito di un’indagine aperta nel 2014, nel 2016 la Commissione aveva rilevato come in Irlanda la multinazionale americana Apple avesse beneficiato di un regime di tassazione che l’aveva portata a pagare una tassa effettiva dello 0,005 per cento sui profitti riportati nel 2014 da Apple Sales International, una sussidiaria della compagnia registrata nel paese. Bollando … Continua L'articolo Apple esentasse, Tribunale dell’Ue boccia Bruxelles proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Al mercato degli auricolari completamente esenti da fili capitanato dagli AirPods di Apple si aggiunge Tronsmart con Apollo Bold, una particolare versione che colpisce sotto diversi punti di vista.

BRUXELLES - E' in arrivo domani la sentenza della Corte di Giustizia della Ue che stabilirà se l'Irlanda debba davvero recuperare dalla Apple 13 miliardi di euro di aiuti di Stato illegali, come decis

