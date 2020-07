Apollosa, finanziato il progetto “Esplor…Azioni” in risposta all’emergenza covid (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiApollosa (Bn) – Il 14 luglio il Dipartimento per le Politiche della famiglia – , ha pubblicato il primo elenco dei progetti valutati in cui risulta ammesso a finanziamento il progetto “Esplor…azioni” presentato dall’APS SannioIrpinia Lab in partenariato con il Comune di Apollosa e l’I.C. “L.Settembrini” San Leucio Del Sannio. “Esplor…azioni”, commenta il Presidente dell’Associazione capofila – dott.ssa Daniela Miele – prevede i seguenti laboratori: “Racconti dell’Immagine”, laboratorio di fotografia digitale on the road che parte dalle basi tecniche fino ad un approccio creativo dell’immagine; “Green communication: le professioni della comunicazione verde”, invece, simula la ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Apollosa finanziato Apollosa, finanziato il progetto "Esplor...Azioni" in risposta all'emergenza covid anteprima24.it