Antonella Mosetti oggi, davanzale strizzato nel bikini: «Certo, gli airbag ti salvano» (Di mercoledì 15 luglio 2020) 4.809 post, 624mila follower e 592 profili seguiti: queste le cifre dell’account Instagram di Antonella Mosetti, showgirl romana classe 1975. La splendida opinionista tv, tornata alla ribalta grazie al ‘Grande Fratello Vip’, a cui ha partecipato nel 2016, è molto attiva sui social. Quasi ogni giorno la 44enne pubblica foto sbalorditive, spesso osé, che hanno per oggetto il suo corpo invidiabile. Si tratta di scatti casalinghi e selfie bollenti, anche se recentemente, con l’estate in corso, Antonella Mosetti ha preso a postare ritratti fatti al mare o in piscina. Il risultato? Complimenti coloriti… leggi anche l’articolo —> Elga Enardu esagerata di schiena, lato B tornito nel tanga del bikini: «Wow… Beato tuo ... Leggi su urbanpost

cutierudegirl : Antonella Mosetti c'ha tatuato 'RESILIENZA' tra le tette rivojo er calesse, la casa nella prateria e le lampade a olio - VitaDiLeoG : Io mi chiedo cosa ho fatto per non poter vivere come Antonella Mosetti - TRASHPERSON18 : Grande Fratello VIP 1 (2016): la lite tra Elenoire Casalegno e Antonella Mosetti -

Antonella Mosetti si trova ad Otranto. E proprio da qui arriva l’ultimo ritratto sensuale, che reca in calce la didascalia: «Ma là dove c’è il pericolo, cresce anche ciò che salva». In primo piano il ...

