Antonella Fiordelisi da paura: lato B incantevole, ma l’intimo dov’è? – Foto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Antonella Fiordelisi si mostra ai suoi follower: gambe chilometriche e perfette, il lato B manda in visibilio i fan. Arrivano una pioggia di like e il dubbio sulla biancheria intima Antonella Fiordelisi super hot su Instagram. L’ex schermitrice ha ormai deciso di lasciare lo sport agonistico per dedicarsi al suo ruolo da influencer e modella. E non smette di postare Foto sul noto social network, lì dove è apprezzata più che mai dai suoi follower. Il corpo non passa certo inosservato e la pioggia di cuori è praticamente assicurata. Due gli scatti pubblicati che hanno mandato in visibilio davvero tutti, per una sorta di visione a “tutto tondo” tra lato A e B. Nella prima immagine la bella salernitana ... Leggi su bloglive

infoitsalute : Francesco Chiofalo dopo il tumore, Antonella Fiordelisi: “Non fa i controlli e non segue le terapie” - infoitsalute : Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi disperata: 'Non si cura più' - infoitsalute : ‘Temptation Island’, Antonella Fiordelisi risponde alla lettera di Francesco Chiofalo lanciandogli una provocazione… - infoitsalute : Antonella Fiordelisi preoccupata per Francesco Chiofalo Non vuole pi fare i controlli - gossipn60139485 : Antonella Fiordelisi preoccupata per Francesco Chiofalo: ''Non vuole più fare i controlli'' ? -