Anticipazioni spagnole Una Vita: Bellita muore mentre Cinta commuove in teatro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: tra qualche puntata, in Italia vedremo la morte di Bellita Del Campo. Il video postato sotto all’articolo si apre con Cinta che, dal palco prima di iniziare lo spettacolo, commossa dedica la sua performance “alla artista più grande che sia mai salita sul palco”: la sua “insuperabile” madre. A guardare la ragazza, ci sono altrettanto commossi anche Emilio, Arantxa, Ramòn e Carmen. Cinta, accompagnata da un chitarrista inizia a cantare con incredibile pathos; si interrompe per un attimo, perché le lacrime stanno per sopraffarla, ma poi riprende. Intanto Bellita è a letto, in fin di Vita: accanto a lei c’è il marito, Josè Miguel, che le tiene la ... Leggi su pianetadonne.blog

