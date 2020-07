Anticiclone delle Azzorre? Che gran NOTIZIA d’Estate! (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dovesse arrivare lui, l’Anticiclone delle Azzorre, sarebbe una grandissima NOTIZIA. Ma perché abbiamo deciso di trattare questo argomento? Siamo forse impazziti? S’è detto e ridetto che le condizioni meteo dell’Estate sarebbero state estreme, dominate dall’Africano, e ora di punto in bianco si parla di tutt’altra cosa? No, non siamo impazziti. Stiamo solo prendendo in considerazione una nuova ipotesi, apparsa improvvisamente nei modelli previsionali. Sì, perché improvvisamente hanno cambiato direzione ed è stato un cambiamento generalizzato. Per capirci, non è stato un singolo modello a virare bruscamente ma un po’ tutti e quando ciò accade è sicuramente il segnale che qualcosa di vero ... Leggi su meteogiornale

lamezzastagione : @EleMaBo È un luglio climaticamente perfetto!! È tornato l’anticiclone delle Azzorre non ti lamentare! Sole ma secc… - rebeccalandi88 : Meteo, l'estate fa i capricci: attesi temporali, è colpa dell'anticiclone delle Azzorre - 3BMeteo : Buona notizia #meteo: weekend con Anticiclone delle Azzorre prevalente - eterea_naive : @Ilconservator @Lisa90135765 Infatti gli anni scorsi invece di entrare l'aria mite delle Azzorre entrava l'anticiclone africano - superburundi : @Ilconservator finalmente abbiamo il nostro amato anticiclone delle azzorre!!!... -