Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? Lei decide di dire tutta la verità (Di mercoledì 15 luglio 2020) Impazzano in questi giorni le news su una possibile nuova storia d’amore di Anna Tatangelo con un musicista della sua band. A chiarire cosa c’è di vero in questa notizia è stata la stessa bella e brava cantante che in questi giorni è impegnatissima nella promozione del suo nuovo brano, Guapo. Si era diffusa la notizia che Anna Tatangelo non era più sola e avesse una storia con il batterista della sua band, Daniele Petricca. LA SMENTITA SULLA PRESUNTA LOVE STORY DI Anna A smentire la notizia di una possibile love story tra i due è stata la stessa Anna Tatangelo dal suo seguitissimo profilo Instagram. Sulla sua pagina Instagram seguita da 1,6 milioni di fan, Anna ... Leggi su baritalianews

Impazzano in questi giorni le news su una possibile nuova storia d’amore di Anna Tatangelo con un musicista della sua band. A chiarire cosa c’è di vero in questa notizia è stata la stessa bella e brav ...

Anna Tatangelo ha cambiato look. Dopo l’addio a Gigi D’Alessio si è tinta i capelli di biondo dividendo i fan: c’è chi apprezza e chi la preferiva come prima. Una cosa non è cambiata: la sua sensualit ...

