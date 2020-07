Anna Munafò, il ricordo della sorella scomparsa: “Mio figlio ha riacceso la speranza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lo scorso 21 giugno Anna Munafò è diventata mamma. È infatti nato il piccolo Michael, che è il primo figlio per l’ex protagonista di Uomini e donne. L’ex tronista racconta a Uomini e Donne Magazine, come ripreso da altri siti, le sue emozioni dopo il parto e il ricordo della sorella scomparsa in un tragico incidente stradale. Anna Munafò: “L’arrivo di Michael ha riacceso la luce” La bella Anna racconta la grande gioia pochi giorni dopo il lieto evento: “Michael è il figlio, nonché il nipotino, tanto atteso da tutti. La perdita prematura di mia sorella Alba aveva un po’ spento quell’entusiasmo che ... Leggi su thesocialpost

