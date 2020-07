Andria: furgone contro bici elettrica, morti tre giovanissimi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un tragico incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi sulla statale Andria-Barletta, con tre giovanissimi che hanno perso la vita. Le vittime avevano 17, 18 e 19 anni.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i tre amici erano a bordo di una bici elettrica quando sarebbero stati travolti da un furgone che viaggiava nello stesso senso di marcia del mezzo dei ragazzi, in direzione Andria, all’altezza di un distributore di carburante.I due maggiorenni sarebbero morti al momento dell’impatto, mentre il minorenne, ancora in vita quando sono giunti i soccorsi, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ad Andria, dove è arrivato in condizioni gravissime ed è deceduto a seguito di due arresti ... Leggi su blogo

