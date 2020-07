Andrea Damante pronto a diventare papà: la rivelazione emoziona i fan (Di mercoledì 15 luglio 2020) Andrea Damante sembra pronto a diventare papà, sarà così anche per la bella Giulia De Lellis? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto. Giulia De Lellis e Andrea sono ufficialmente tornati insieme da diversi mesi, i due si sono riavvicinati poco prima del lock down e hanno passato a casa di lei l’intera pandemia. Finito il periodo di quarantena hanno deciso di tornare a vivere nella stessa casa. La coppia, tra e più amate di Uomini e Donne, è decisa a far funzionare il rapporto questa volta, al punto da meditare anche sull’idea del matrimonio. Andrea Damante pronto a diventare papà foto facebook funclub Giulia De Lellis e DamanteGiulia e ... Leggi su chenews

