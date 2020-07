Ama: Tmb Rocca Cencia attivo, raccolte 5.400 tonnellate rifiuti in due giorni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – Nei primi due giorni della settimana in corso, personale e mezzi dell’azienda hanno raccolto e avviato a trattamento quasi 5.400 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Di queste, circa 1.500 destinate nell’unico TMB pubblico di proprieta’ Ama, Rocca Cencia, che e’ regolarmente attivo. Pur in una situazione complessa come quella attuale, dunque, Ama assicura le consuete attivita’ di igiene urbana, inclusa la raccolta dei rifiuti, in citta’. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A., anche in riferimento a notizie stampa di oggi. Dai riscontri operativi effettuati dalle squadre in servizio sul territorio, infatti, anche le aree e i quadranti segnalati dai media tra via Mattia Battistini, via di Priscilla, via del Monte del ... Leggi su romadailynews

