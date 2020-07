Alvino: “Lozano finalmente titolare contro il Bologna” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Era nell’aria, in molti lo avevano dato titolare, ma arriva da Carlo Alvino la conferma che questa sera contro il Bologna toccherà dal primo minuto a Hirving Lozano. “Bologna-Napoli finalmente Hirving Lozano titolare. Il messicano parte dall’inizio stasera al Dall’Ara” Dovrebbe essere l’occasione che il messicano aspettava da tempo per far vedere i suo gioco e dimostrare chi è #BolognaNapoli finalmente @HirvingLozano70 titolare. Il messicano parte dall’inizio stasera al Dall’Ara. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@CarloAlvino) July 15, 2020 L'articolo Alvino: “Lozano finalmente titolare ... Leggi su ilnapolista

MondoNapoli : TV Luna, Alvino: 'Bologna-Napoli, Lozano titolare? Ecco la decisione di Gattuso' - - napolista : Alvino: “#Lozano finalmente titolare contro il Bologna” Si Twitter conferma che questa sera al Dall'Ara dovrebbe e… - NCN_it : #BOLOGNA-#NAPOLI, #ALVINO ANNUNCIA: «FINALMENTE #LOZANO SARÀ TITOLARE» - infoitsport : Alvino elogia Lozano: 'Sembra aver superato il momento più difficile!' - Luke_Alvino : @SpudFNVPN Sbaglio a non giudicare Berna un giocatore così eccezionale come vogliono far credere? Insomma a me non… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino “Lozano