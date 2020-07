Allarme del Turismo, 60% degli alberghi chiusi, 100mila stagionali a casa (Di mercoledì 15 luglio 2020) La drammatica diminuzione di presenze sta facendo crollare il settore del Turismo! Le 18 settimane della Cassa integrazione per questo comparto si sono esaurite. Migliaia di lavoratori rischiano di essere lasciati per strada e migliaia di imprese di fallire, le assunzioni sono netttamente inferiori. I fatturati sono scesi drasticamente. E in tutto questo il Governo tace. “Non possiamo permetterci ulteriori ritardi, aziende e lavoratori stanno aspettando la prororoga della cassa integrazione”, spiega Maria Carmela Colaiacovo, vicepresidente Confindustria alberghi. Oltre il 60% degli hotel è chiuso per assenza di clienti, mentre le strutture riaperte ne hanno pochi, il che significa riduzione notevole dei fatturati e buona parte dei dipendenti lasciati a casa. La Federazione ... Leggi su ilparagone

