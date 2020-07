Alexandria Ocasio-Cortez sale di rank su League of Legends: 'Twitter di destra è un gioco da ragazzi rispetto ai 13enni' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Alexandria Ocasio-Cortez ha recentemente raggiunto il livello Argento III in League of Legends. Ocasio-Cortez, che è candidata alla Camera degli Stati Uniti per la circoscrizione NY-14 (Bronx e Queens) inizialmente ha pubblicato il suo post su Twitter per condividere il suo successo nel raggiungere Silver III nel MOBA di Riot Games.La democratica ha rapidamente ricevuto moltissime risposte da altri giocatori di League of Legends in tutto il mondo, la maggior parte dei quali è stato felice di vedere un rappresentante politico di così alto profilo annunciare apertamente il suo amore per i videogiochi (cosa che non succede sul fronte italiano dopo le dichiarazioni di ... Leggi su eurogamer

