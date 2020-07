Alessia Marcuzzi: la foto con il marito che dissipa i dubbi del tradimento - (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roberta Damiata Con una foto insieme al marito postata sul suo profilo Instagram, e un servizio paparazzato del settimanale Chi, si spegne il gossip dell'estate che voleva Alessia Marcuzzi separata dal marito Paolo Calabresi per colpa di un presunto tradimento con Stefano De Martino Dopo settimane di gossip arriva il punto sulla vicenda Marcuzzi- De Martino, e a metterlo è il settimanale Chi che nel numero in edicola, è riuscito a riprendere Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi insieme a Positano durante una gita in barca. Niente di strano per una coppia, se non fosse per il fatto che quella formata da Alessia e Paolo era stata data ormai per “scoppiata” ... Leggi su ilgiornale

