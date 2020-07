Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi paparazzati in barca (FOTO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" prendiamo un brandello del testo di Amici mai di Antonello Venditti diventato un must per descrivere certe situazioni e racchiudere un periodo turbolento come quello che abbiamo raccontato ultimamente, legato allo scoop di Dagospia, quindi a ciò che è diventato il gossip dell'estate che ha toccato Belen Rodriguez, Stefano de Martino ed Alessia Marcuzzi.Ricordiamo che il sito aveva lanciato un retroscena bomba secondo cui dietro la rottura della showgirl argentina e del conduttore di Made in Sud ci fosse un presunto flirt tra quest'ultimo e la Marcuzzi, situazione poi smentita una prima volta da de Martino che dichiarò "Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande.", poi arrivò Belen ad allontanare ... Leggi su blogo

La Marcuzzi risponde alle critiche sui social

