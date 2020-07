Alessandra Celentano e l'ex marito Angelo Trementozzi insieme su Instagram (foto) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Negli scorsi giorni, Alessandra Celentano, inflessibile insegnante di 'Amici', ha postato una foto, su Instagram, con l'ex marito Angelo Trementozzi:Alessandra Celentano e l'ex marito Angelo Trementozzi insieme su Instagram (foto) 15 luglio 2020 12:39. Leggi su blogo

Torna a parlare di sè dopo un lungo periodo d’assenza il noto ballerino albanese Kledi Kadiu, nella trasmissione ‘C’è tempo per…’ Kledi Kadiu si racconta in un’ampia intervista al programma C’è tempo ..."Sembra una foto di 20 anni fa e invece no". Così Alessandra Celentano, 53 anni, condivide una foto insieme all'ex marito Angelo Trementozzi. Uno scatto che stupisce sia per la fine turbolenta del mat ...