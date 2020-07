Alena Seredova, ‘la carezza di Buffon’ emoziona l’attrice: la foto fa il giro del web (Di mercoledì 15 luglio 2020) Alena Seredova in vacanza a Forte dei Marmi Qualche settimana fa Alena Seredova è diventata madre per la terza volta. Infatti, dopo David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio fallito con Gigi Buffon, da poco la donna ha messo al mondo Vivienne Charlotte. Quest’ultima è il frutto dell’amore tra la modella ed attrice e Alessandro Nasi, la persona che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo il tradimento subito dal portiere della Juventus. In questi giorni la Seredova è in vacanza insieme alla sua famiglia allargata e il suo compagno nella meravigliosa cornice di Forte dei Marmi, in Toscana. Visto il luogo splendido, Alena ne sta approfittando per realizzare alcuni scatti ricordo che poi condivide sul suo account Instagram seguito da oltre 500 mila ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Alena Seredova la foto con marito e figlia non placa gli haters: Scusa ma devo dirtelo - #Alena #Seredova #marito… - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'Invecchiata nel cuore', Alena Seredova e la risposta memorabile al m… - zazoomblog : Alena Seredova preoccupa i fan dopo il parto: “Hai gli occhi spenti” - #Alena #Seredova #preoccupa #parto: - DMorgendorferr : @whitenoisedept_ figurati, pazzo com'ero all'epoca mi ero fiondato a comprare i biglietti il primo giorno ed ero ne… - zazoomblog : Alena Seredova e Alessandro Nasi relax al mare con la piccola Vivienne - #Alena #Seredova #Alessandro #relax -