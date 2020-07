Al confine fra gli stati della materia: Milano-Bicocca sintetizza il primo materiale dinamico (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dotare la materia solida della massima mobilità possibile, senza modificare la sua struttura e con l’uso di basse temperature, per poterla gestire e controllare più facilmente per nuove applicazioni. Questo è il risultato della ricerca “Fast motion of molecular rotors in metal–organic framework struts at very low temperatures” coordinata da Piero Sozzani e Angiolina Comotti, docenti di Chimica macromolecolare, con il contributo di Jacopo Perego, Mattia Negroni e Charl Bezudenhout, assegnisti di ricerca, tutti afferenti al Dipartimento di Scienza dei materiali di Milano-Bicocca. La ricerca, realizzata in collaborazione con l’Università di Pavia, è appena stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Chemistry. Per ... Leggi su meteoweb.eu

zaynftjuan : RT @tg2rai: A quasi un mese dall'esplosione dell'ufficio di collegamento fra #CoreadelNord e #CoreadelSud il nostro inviato #GianmarcoSicu… - gsicurotg2 : RT @tg2rai: A quasi un mese dall'esplosione dell'ufficio di collegamento fra #CoreadelNord e #CoreadelSud il nostro inviato #GianmarcoSicu… - tg2rai : A quasi un mese dall'esplosione dell'ufficio di collegamento fra #CoreadelNord e #CoreadelSud il nostro inviato… - onemilliondots : RT @HMQueenBee: Labile e sottile è il confine fra oPiNiOnE ZcOmOdA e GARGANTUESCA MINCHIATA. - Igf97 : RT @HMQueenBee: Labile e sottile è il confine fra oPiNiOnE ZcOmOdA e GARGANTUESCA MINCHIATA. -

Ultime Notizie dalla rete : confine fra Prende il via la XIV edizione del Perinaldo Festival “Terre di Confine” Riviera24 Tutti i giorni da Piacenza a Codogno:

Ada De Maggio anche durante il lockdown non ha smesso di fare sport e di raggiungere l’ospedale su due ruote Tutti i giorni da Piacenza a Codogno, dove ricopre il ruolo di coordinatore infermieristico ...

Tragedia delle foibe, Mattarella e Pahor mano nella mano a Basovizza: storico incontro

Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor si sono incontrati nella caserma del Reggimento Piemonte Cavalleria a Villa Opicina, sul Carso triestino.

Ada De Maggio anche durante il lockdown non ha smesso di fare sport e di raggiungere l’ospedale su due ruote Tutti i giorni da Piacenza a Codogno, dove ricopre il ruolo di coordinatore infermieristico ...Il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor si sono incontrati nella caserma del Reggimento Piemonte Cavalleria a Villa Opicina, sul Carso triestino.