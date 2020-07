Al Campo dei Miracoli di Corviale nascerà un’osteria Slow Food (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA – Ai piedi del Corviale nascera’ un’osteria Slow Food dove ai fornelli ruoteranno alcuni tra i migliori cuochi della tradizione romana, che addestreranno alla professione i giovani del quartiere. E’ questo il progetto lanciato da Slow Food Roma e dalla sua rete di osti, che assieme a Regione Lazio e Arsial, e con la collaborazione dell’Associazione Panificatori Roma e Car, ha organizzato ieri una cena di raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature professionali da cucina e per l’allestimento di un orto urbano, in quella che sara’ la sede dell’osteria, lo stabile dell’associazione Calciosociale, che nel suo ‘Campo dei Miracoli‘ insegna a i ragazzi del quartiere e al mondo il valore inclusivo dello sport, e che presto lo fara’ anche grazie alla buona cucina. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Campo dei VIDEO. Al Campo dei Fiori il bosco degli alberi "volanti". Spettacolo insolito, ma anche pericoloso VareseNoi.it Così l’Atalanta sta riscrivendo le stastistiche del calcio italiano e non solo

I palloni conquistati in quella zona di campo diventano oro per la capacità di inventiva dei trequartisti atalantini: Gomez, Malinovskyi, Ilicic e Pasalic. Poi entra in azione il gioco degli esterni.

Difesa già scritta, ma qualche novità a centrocampo? Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Pochi dubbi in difesa per Mister Liverani che, di fatto, ha solo quattro titolari a disposizione; in avanti, invece, spazio a Farias e Saponara alle spalle di Babacar. Un’altra giornata determinate pe ...

