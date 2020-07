Agenda 2030, così l’agricoltura sposa la sostenibilità (Di mercoledì 15 luglio 2020) La sostenibilità è al centro del dibattito internazionale e permea le politiche del futuro. L’Agenda 2030 è un impegno politico assunto da molti Paesi, Italia inclusa, che contiene proprio questo obiettivo. Ma che significa essere sostenibili? Oggi la sostenibilità è misurabile e comunicabile! Se possiamo misurarla, possiamo pertanto premiare chi la persegue e migliora, permettendo allo stesso tempo di comunicarla al consumatore di un determinato prodotto, in modo da promuovere scelte di consumo sempre più consapevoli e partecipate. Il MoVimento 5 Stelle ha creduto in questo meccanismo virtuoso fin dal suo ingresso in Parlamento, portando avanti importanti battaglie a tutela dei consumatori e dei produttori di qualità. Non possiamo che esprimere, dunque, grande soddisfazione per ... Leggi su ilblogdellestelle

PassarellaRock : @ASviSItalia - DrKing77 : Verso la nuova Agenda Europea sui Diritti delle Persone con Disabilità 2020-2030 - Aiyo07 : @ZioKlint Sapete indicarmi 'buone letture' sull'Agenda 2030? Sono certa che l'argomento è censurato su Google, non… - Dee76957110 : Rosie Kiore Agenda 2030 exposed. - PortalEducatori : #educatori (Verso la nuova Agenda Europea sui Diritti delle Persone con Disabilità 2020-2030) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Agenda 2030 Agenda 2030: come misureremo la sostenibilità nell'era post-Covid-19? Il Sole 24 ORE Beatrice Brignone è la Segretaria di Possibile, partito fondato da Giuseppe Civati.

Questa emergenza sanitaria da cui (forse) stiamo uscendo, ci ha insegnato qualcosa in più rispetto alle questioni ambientali? Sicuramente avrebbe dovuto insegnarcelo. Sia rispetto alle questioni ambie ...

Con Fuori Quota, Bgnews s’impegna per favorire la parità vera tra uomini e donne

Su Bergamonews abbiamo avviato un dibattito dedicato alle policy di genere (link al precedente articolo e/o webinar) ovvero tutte quelle azioni positive e strumenti normativi utili a evitare o rimuove ...

Questa emergenza sanitaria da cui (forse) stiamo uscendo, ci ha insegnato qualcosa in più rispetto alle questioni ambientali? Sicuramente avrebbe dovuto insegnarcelo. Sia rispetto alle questioni ambie ...Su Bergamonews abbiamo avviato un dibattito dedicato alle policy di genere (link al precedente articolo e/o webinar) ovvero tutte quelle azioni positive e strumenti normativi utili a evitare o rimuove ...