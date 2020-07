Ag. Insigne: "Rinnovo? Non c'è fretta, pensiamo al presente! Non è stato lui artefice dell'ammutinamento" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Vincenzo Pisacane, agente - tra gli altri - di Lorenzo Insigne, è intervenuto a Super Sport, trasmissione in onda su Canale 21: "Dopo il lockdown Insigne è rinato, si è trovato in una splendida forma sin da subito, giocando ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Ag. Insigne: 'Rinnovo? Non c'è fretta, pensiamo al presente! Non è stato lui artefice dell'ammutinamento' - apetrazzuolo : INSIGNE - L'agente: 'Lorenzo è in gran forma, prematuro parlare di rinnovo, ora è leader dentro e fuori dal campo,… - news24_napoli : Insigne, l’agente: "Prematuro parlare di rinnovo, ora è in… - Spazio_Napoli : - sscalcionapoli1 : L’agente di Insigne: “Lorenzo è in gran forma, prematuro parlare di rinnovo, ora è leader dentro e fuori dal campo,… -