Afolabi il primo nigeriano del Napoli. Non si gettava nel torrente perché era freddo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il primo nigeriano a giocare con la maglia del Napoli, sarà, forse Victor Osimhen. Perché c’è un altro primo nigeriano nella storia azzurra, ma non ha mai giocato, nemmeno una presenza ufficiale: Rabiu Afolabi, il difensore “con fisico da corazziere che ricorda Thuram” (come da presentazione di Repubblica). Anno 2000, allenatore Zeman, il ritiro tra gradoni e bagni nei torrenti ghiacciati delle Alpi. Il Direttore Sportivo Gigi Pavarese lo prese in prestito con diritto di riscatto dallo Standard Liegi. Un diritto mai esercitato, ricorda il sito calciobidoni.it. Afolabi non era fatto per quel calcio così atletico, e non era fatto per Zeman, al quale ancora attribuiscono un commento sarcastico: “Penso che un pensionato ... Leggi su ilnapolista

