Affare Glik, dalla Polonia: trovato l’accordo tra Monaco e Benevento (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo Remy, il Benevento si appresta a ufficializzare un’altra trattativa. Stando almeno alle voci che arrivano dalla Polonia. I giallorossi avrebbero infatti raggiunto l’accordo con il Monaco per il cartellino del difensore Kamil Glik. Le due società avrebbero trovato l’intesa a 3,5 milioni di euro che la società del presidente Oreste Vigorito verserà nelle casse dei francesi. A riferirlo è Krzysztof Stanowski durante il programma “Football Status“. Stando alle parole del giornalista polacco, Glik dovrebbe firmare un contratto (triennale) che si aggirerà sui 3 milioni di euro annui, praticamente la stessa cifra che gli garantiva il ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Affare Glik

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Il Benevento è tornato in Serie A ed è praticamente da settimane che sta lavorando in maniera concreta a possibili grandi acquisti in vista della prossima stagione. Due anni fa la squadra di Vigorito ...Manca poco, entro qualche giorno il Benevento potrà ufficializzare il primo acquisto in difesa: arriva il forte centrale dal Monaco, Kamil Glik Ormai mancano soltanto poche formalità, ma l’affare può ...