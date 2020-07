Adriani (Gemelli Roma): “Dolore al ginocchio, prima percorso conservativo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA – Il dolore al ginocchio puo’ essere un problema comune e coinvolgere persone di qualsiasi eta’ ma dietro qualche fastidio puo’ celarsi un problema piu’ importante che non va sottovalutato. Anche perche’ la precocita’ d’intervento, conservativo o chirurgico, e’ essenziale al superamento del problema. Per capire quali sono le novita’ nel campo chirurgico e protesico che riguardano il ginocchio l’agenzia di stampa Dire ha raggiunto via skype il Professor Ezio Adriani, Direttore del Centro di Traumatologia dello sport e Chirurgia del ginocchio del Policlinico A. Gemelli IRCCS di Roma. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Adriani Gemelli Premio Donna dell'Anno, a Colonnella un trofeo tutto rosa per le eccellenze femminili del territorio La Nuova Riviera