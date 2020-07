“Addio Benetton. Il governo ha vinto. E anche l’Italia”: Giarrusso (M5S) a TPI (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dino Giarrusso è europarlamentare del Movimento 5 Stelle ma sempre molto attento alle dinamiche nazionali che riguardano il governo Conte. Si dice soddisfatto per l’accordo trovato su Autostrade e fiducioso per la tenuta del governo in futuro.Onorevole Giarrusso, come valuta l’accordo con i Benetton preso dal governo? Lo valuto molto positivamente perché per una volta un governo non cede al capitalismo di relazione che secondo me ha inquinato completamente la società italiana negli ultimi decenni, legando grandi capitali a vecchi partiti e sistema dell’informazione. Non era facile estromettere Benetton dal controllo delle Autostrade e questo governo ce l’ha fatta, la ritengo una vittoria per ... Leggi su tpi

