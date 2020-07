Accordo su Autostrade, ira dell’opposizione: “I 5 Stelle si sono arresi al Pd per salvare la poltrona” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug – L’Accordo tra governo Benetton sulla gestione di Autostrade – niente revoca ma ingresso di Cassa depositi e prestiti e graduale ritiro di Atlantia dal controllo della società – è duramente criticato dall’opposizione. Anche se – va detto – per ragioni differenti. “Nessuna revoca (come promesso dai 5 Stelle), tanti altri soldi pubblici spesi e, anche oggi, cantieri fermi e le solite code, in Liguria e in mezza Italia. Incapaci o complici?”, è l’accusa del leader della Lega Matteo Salvini. “Evitata la revoca con il favore delle tenebre“, va all’attacco la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Forza Italia invece pone l’accento sul fatto che a pagare l’Accordo saranno gli italiani, vista ... Leggi su ilprimatonazionale

ignaziocorrao : Oggi dopo mesi di difficili trattative, #Autostrade diventerà pubblica. Grande merito va @GiuseppeConteIT che con g… - Agenzia_Ansa : Arriva il passo indietro dei #Benetton che apre all'accordo su #Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingres… - fanpage : ?? Ultim'ora Il Governo annuncia l'accordo, fuori i #Benetton #15luglio - BabbaiFabry : RT @ignaziocorrao: Oggi dopo mesi di difficili trattative, #Autostrade diventerà pubblica. Grande merito va @GiuseppeConteIT che con grande… - Zonedombratvit : Autostrade: Benetton vola in Borsa dopo l’accordo. Un semplice ritorno al passato -