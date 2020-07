A Reggio Calabria arriva ‘Riccardino’, l’ultima indagine di Montalbano e ci sarà anche Catarella (Di mercoledì 15 luglio 2020) REGGIO CALABRIA – L’attore siciliano Angelo Russo noto come l’agente Catarella nella fiction Rai Montalbano sara’ venerdi’ 17 luglio a Reggio Calabria per la presentazione del romanzo postumo di Andrea Camilleri “Riccardino” il cui protagonista e’ il noto commissario. A partire dalle 16:00 Russo incontrera’ i lettori e firmera’ le copie del libro. L’evento sara’ preceduto, alle 12:00, da un incontro in questura di Reggio Calabria nel corso del quale si parlera’ de ‘Il metodo Camilleri, Montalbano e la polizia oltre i romanzi’.Parteciperanno il questore Maurizio Vallone, il giornalista Domenico Nunnari e il presidente della Lega navale di Reggio Calabria Valerio Berti. Moderera’ Alessio Petrolino. Leggi su dire

Napoli, 15 lug. (askanews) - "Le parole di Sala sono parole che abbiamo già sentito e che suonano male anche di questi tempi, se posso essere sincero". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, c ...

Migranti positivi al Celio, due giorni per trovare nave

(ANSAmed) - ROMA, 15 LUG - In Italia, i 13 migranti positivi al coronavirus che erano stati portati ad Amantea nelle proteste dei residenti sono stati trasferiti all'ospedale militare Celio di Roma, m ...

