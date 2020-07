A Gian Luca Rana il premio Welfare a “Save the Brand” 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Gian Luca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana, ha vinto il premio “Welfare” nell'ambito della settima edizione di Save the Brand, l'evento promosso da LC Publishing Group per celebrare le eccellenze del Made in Italy.La cerimonia di premiazione in web edition, organizzata da FoodCommunity.it, ha visto la partecipazione di molte aziende e imprenditori italiani del food & beverage. L'obiettivo era valorizzare quelle realtà del settore che, negli anni, si sono distinte per il valore che hanno costruito intorno al loro marchio, diventando così ambasciatrici del gusto, della qualità e dell'inventiva italiana. Per individuarle, la redazione di Foodcommunity.it e il Centro Ricerche di LC Publishing Group hanno preso ... Leggi su liberoquotidiano

Italpress : A Gian Luca Rana il premio Welfare a “Save the Brand” 2020 - Lunanotizie : Cultura da Mare presenta L'estate del mirto selvatico di Gian Luca Campagna - - RadiOndaBlu : Cultura da MARE 2020, il 16 luglio arriva Gian Luca Campagna - Arturoariel8 : RT @TurismoCubaRoma: Fruttuoso incontro questo pomeriggio con Gian Luca Ragni di Experience Travel e l'agenzia di viaggi Midimar per parlar… - La7tv : #lariachetira Crisi economica, Gian Luca Brambilla (imprenditore): 'La cassa integrazione non è un favore alle azie… -

Ultime Notizie dalla rete : Gian Luca Welfare aziendale, Gian Luca Rana premiato L'Arena A Gian Luca Rana il premio Welfare a “Save the Brand” 2020

MILANO (ITALPRESS) – Gian Luca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana, ha vinto il premio “Welfare” nell’ambito della settima edizione di Save the Brand, l’evento promosso da LC Publishing ...

Laura Campiglio presenta a Latina il suo nuovo romanzo “Caffè Voltaire”

C'è un po' di Latina in “Caffè Voltaire” (Mondadori editore), il romanzo di Laura Campiglio che mercoledì 15 viene presentato per la prima volta in città. L’incontro è fissato alle 19 al bistrot Old T ...

MILANO (ITALPRESS) – Gian Luca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana, ha vinto il premio “Welfare” nell’ambito della settima edizione di Save the Brand, l’evento promosso da LC Publishing ...C'è un po' di Latina in “Caffè Voltaire” (Mondadori editore), il romanzo di Laura Campiglio che mercoledì 15 viene presentato per la prima volta in città. L’incontro è fissato alle 19 al bistrot Old T ...