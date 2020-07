70 anni fa il Maracanazo: le lacrime del Brasile di Barbosa, l’orgoglio dell’Uruguay di Varela (Di mercoledì 15 luglio 2020) 70 anni fa, il 16 luglio 1950, allo stadio Maracanã, si consumò il “Maracanazo”. Il cielo si rovesciò sopra Rio de Janeiro, nella partita decisiva della Coppa Rimet: l’Uruguay, contro ogni pronostico, contro ogni logica, contro ogni superstizione, superò il favoritissimo Brasile 2-1. Duecentomila persone, su quegli spalti di incredulità e disperazione, si ritrovarono in lacrime, smarrite, così inutili con le loro magliette con sopra scritto “Campioni”. La festa annunciata si trasformò in una tragedia calcistica.La bellezza lasciò spazio alla ruvida realtà. Nemmeno la sconfitta per 7-1 contro la Germania al Mundial Brasileiro del 2014 ha cancellato quella pagina amara, la lenta agonia di Moacyr ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 70 anni fa il Maracanazo: le lacrime del Brasile di Barbosa, l’orgoglio dell’Uruguay di Varela -

Ultime Notizie dalla rete : anni Maracanazo Settant'anni fa il Maracanazo, il dramma popolare del Brasile che perse il suo Mondiale del 1950, beffato dall'Uruguay Leggo.it 70 anni fa il Maracanazo: le lacrime del Brasile di Barbosa, l’orgoglio dell’Uruguay di Varela

70 anni fa, il 16 luglio 1950, allo stadio Maracanã, si consumò il “Maracanazo”. Il cielo si rovesciò sopra Rio de Janeiro, nella partita decisiva della Coppa Rimet: l’Uruguay, contro ogni pronostico, ...

Da partita a sinonimo di disfatta Settant’anni fa il "Maracanazo"

Me lo fecero vedere da lontano. Inizio anni Novanta, stavo in Brasile per un Gp di F1. Mi dissero: vedi quel signore là, con la faccia triste? È Barbosa, il portiere che fece perdere alla Selecao il m ...

70 anni fa, il 16 luglio 1950, allo stadio Maracanã, si consumò il “Maracanazo”. Il cielo si rovesciò sopra Rio de Janeiro, nella partita decisiva della Coppa Rimet: l’Uruguay, contro ogni pronostico, ...Me lo fecero vedere da lontano. Inizio anni Novanta, stavo in Brasile per un Gp di F1. Mi dissero: vedi quel signore là, con la faccia triste? È Barbosa, il portiere che fece perdere alla Selecao il m ...