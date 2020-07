5G, Gran Bretagna esclude Huawei. Cina furiosa, l’Italia che fa? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mai come oggi quella che fu negli anni ’70 e ’80 soprattutto la Guerra Fredda è declinata sulla tecnologia, presente e futura. Il 5G in particolare, su cui la Cina ha stretto accordi importanti anche in Europa e su cui gli Usa stanno tentando in tutti i modi di mettere il veto. In primis nel Regno Unito, dove Boris Johnson aveva aperto a Pechino per poi fare marcia indietro dopo le pressioni ricevute da Washington, dove l’infrastruttura di rete è considerata strategica anche e soprattutto in termini militari. Dal 31 dicembre prossimo gli operatori tlc britannici non saranno più autorizzati ad acquistare nuovi materiali dal colosso cinese Huawei per la rete 5 G ed entro il 2027 dovranno rimuovere tutte le tecnologie provenienti dal gruppo cinese. Ad annunciarlo, riferisce la ‘Bbc’, è Oliver ... Leggi su quifinanza

