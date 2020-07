23 anni senza Gianni Versace, il genio della moda (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gianni Versace era un genio. Era un talento indiscusso, nel campo della moda e del design. Era anche un grande uomo, amato da tutti: dalla sua famiglia, dai suoi collaboratori e dalle sue Top Model. Nell’olimpo del Fashion System non vi era personalità che non lo apprezzasse. Tuttavia, la vita di Gianni Versace è stata, … Leggi su periodicodaily

riotta : È molto difficile capire l'America 2020. Servono lavoro umiltà apertura mentale flessibilità. Farlo con sussiego bo… - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - GiovanniToti : A me preoccupa la grande confusione che in questi 2 anni ha fatto il #Governo ululando alla luna ma nel frattempo s… - Abruzzooggi1 : I soccorritori hanno trovato il corpo ormai senza vita: #Morti2020 #Roccamorice #Speleologia #Tragedie… - ErosRicoman : RT @TomaiMina: 4 anni fa tanti kg in meno ma senza tette ?? -

Ultime Notizie dalla rete : anni senza Il bagno militare di Miramare, da due anni senza bagnanti - TGR Friuli Venezia Giulia TGR – Rai 23 anni senza Gianni Versace, il genio della moda

Gianni Versace era un genio. Era un talento indiscusso, nel campo della moda e del design. Era anche un grande uomo, amato da tutti: dalla sua famiglia, dai suoi collaboratori e dalle sue Top Model. N ...

Ferrari e Ducati potrebbero perdere Mission Winnow per il resto della stagione!

Entrambi i team sono sponsorizzati dall'iniziativa del title sponsor Philip Morris, che è parte di un'operazione per un futuro senza tabacco ... logo che celebra i 90 anni della Casa di Maranello ...

Gianni Versace era un genio. Era un talento indiscusso, nel campo della moda e del design. Era anche un grande uomo, amato da tutti: dalla sua famiglia, dai suoi collaboratori e dalle sue Top Model. N ...Entrambi i team sono sponsorizzati dall'iniziativa del title sponsor Philip Morris, che è parte di un'operazione per un futuro senza tabacco ... logo che celebra i 90 anni della Casa di Maranello ...