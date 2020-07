10 superfood estivi da aggiungere alla tua dieta (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’estate è quel periodo in cui possiamo assaporare la frutta e verdura più fresca e gustosa in assoluto. Non c’è bisogno di sottolineare che verdure, bacche, pesche, meloni e ananas sono ricchi di vitamine e tantissimi altri elementi sani. Piuttosto, c’è da dire che alcuni di questi alimenti hanno ottime proprietà benefiche per la salute e per il sistema immunitario. Dai preferiti da sempre come avocado e pesche ai gustosissimi basilico e mirtilli, ecco una lista di 10 superfood estivi da aggiungere alla tua dieta. Mirtilli Sono piccoli, blu, deliziosi e oltremodo efficaci! I mirtilli sono ricchi di antiossidanti, ottimi per godere di buona salute e perfetti da aggiungere al frullato mattutino. Se soffri di infiammazioni, allora ... Leggi su herbeauty.co

Ultime Notizie dalla rete : superfood estivi 6 superfood da provare per un incarnato estivo luminoso Vogue Italia Semi di anguria: tutte le proprietà e i benefici

In pochi sanno che i semi di anguria non solo sono commestibili, ma vantano ottime proprietà e benefici per la salute. Così come i semi di zucca, che possono essere conservati e lasciati essiccare, an ...

In pochi sanno che i semi di anguria non solo sono commestibili, ma vantano ottime proprietà e benefici per la salute. Così come i semi di zucca, che possono essere conservati e lasciati essiccare, an ...