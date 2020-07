Zazzaroni su Napoli-Milan: "Non c'era rigore su Bonaventura, bravi gli azzurri a protestare" (Di martedì 14 luglio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: “Napoli-Milan? Non c'era rigore su Bonaventura. Leggi su tuttonapoli

ilnapolionline : Zazzaroni: 'Il rigore su Bonaventura non c'era, Callejon è matto e mi piace' - - infoitsport : Sconcerti: 'Il Napoli non è una grande squadra'. Zazzaroni: 'Hai visto chi ha in panchina?' - sscalcionapoli1 : Zazzaroni: 'Napoli-Milan? Non c'era rigore su Bonaventura, gli azzurri meritavano di vincere' #ForzaNapoliSempre - EnzaIncostante : RT @apetrazzuolo: IL PARERE - Zazzaroni: 'Napoli-Milan? Non c'era rigore su Bonaventura, gli azzurri meritavano di vincere' - Spazio_Napoli : -