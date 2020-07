Zangrillo e l’emergenza Coronavirus finita da due mesi (Di martedì 14 luglio 2020) “Sono convinto che gli italiani siano un popolo esemplare nell’esercizio della responsabilità. Noi siamo stati la culla della civiltà e quindi siamo geneticamente predisposti al bene comune. Il bene comune oggi è buon senso: norme igieniche, non uscire di casa se si ha la febbre, coinvolgere il proprio medico per ogni dubbio, rispettare le norme di sicurezza indicate. Evocare l’emergenza porta al panico e alla morte sociale. Pretendere il rispetto di regole giuste aumenta il senso di responsabilità di ognuno di noi”. A dirlo è Alberto Zangrillo, primario dell’ospedale San Raffaele di Milano in un’intervista a Il Tempo. Zangrillo e l’emergenza finita da due mesi “I cittadini hanno bisogno di verità: se dichiarare pubblicamente che ... Leggi su nextquotidiano

