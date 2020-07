Zangrillo: 'Basta panico, l'emergenza Covid è finita da due mesi' (Di martedì 14 luglio 2020) L'emergenza Covid in Lombardia è finita da due mesi : continua a far parlare di sé il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo , che in un'intervista al quotidiano Il Tempo ribadisce la ... Leggi su leggo

L'emergenza Covid in Lombardia è finita da due mesi: continua a far parlare di sé il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, che in un'intervista al quotidiano Il Tempo ribadisce la sua ...

"Stato d'emergenza? Basta". Virologi smascherano Conte

Non si placano le polemiche dopo la notizia secondo la quale il premier Giuseppe Conte sarebbe intenzionato a prorogare lo stato di emergenza Covid fino al 31 dicembre 2020. Raggiunto dai giornalisti ...

