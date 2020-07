Watch Dogs Legion e Ubisoft sfruttano vergognosamente una poesia legata all'Olocausto? (Di martedì 14 luglio 2020) "Non si può utilizzare l'Olocausto per promuovere una IP legata all'intrattenimento da diversi milioni di dollari".Con questa frase si chiude un editoriale di Kotaku firmato Ari Notis che al di là delle opinioni è indubbiamente interessante. Protagonisti assoluti delle critiche del redattore, Ubisoft e Watch Dogs Legion. Da una parte una compagnia che continua a essere nella bufera per le pesanti accuse di molestie e abusi sessuali che colpiscono anche dirigenti molto importanti e dall'altra un gioco che nella nostra prova e in diversi filmati ha indubbiamente mostrato parecchio potenziale. Ma il problema sollevato da Kotaku riguarda il cinematic trailer, il corto con cui la compagnia francese ha recentemente presentato il titolo.Il filmato in questione sfrutta una ... Leggi su eurogamer

